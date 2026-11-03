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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Redington (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Redington (India) präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,57 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Redington (India) 4,96 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Redington (India) nach den Prognosen von 3 Analysten 364,02 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 290,76 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 26,34 INR je Aktie, gegenüber 19,06 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1.489,48 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 1.191,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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