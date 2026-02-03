Redington Aktie

Redington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4AQ / ISIN: INE891D01026

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Redington (India) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Redington (India) äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Redington (India) noch 5,12 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Redington (India) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 305,63 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Redington (India) 267,16 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,93 INR im Vergleich zu 20,53 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1.164,12 Milliarden INR, gegenüber 993,34 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

