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Redington Aktie

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WKN DE: A1C4AQ / ISIN: INE891D01026

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Redington (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Redington (India) präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,52 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 296,14 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 259,52 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,06 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1.327,60 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.191,62 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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