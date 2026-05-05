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WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Redwire legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Redwire wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,150 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Redwire noch -0,090 USD je Aktie verloren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 105,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 71,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,521 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,280 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 472,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 335,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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