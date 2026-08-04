Redwire Aktie

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WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Redwire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Redwire wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Redwire für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,163 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 73,87 Prozent auf 107,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Redwire noch 61,8 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,866 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 470,3 Millionen USD, gegenüber 335,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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