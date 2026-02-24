Ausblick: Redwire stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Redwire stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Redwire für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,177 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Redwire in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 98,8 Millionen USD im Vergleich zu 69,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,688 USD im Vergleich zu -2,350 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 328,7 Millionen USD, gegenüber 304,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at