Ausblick: Redwood Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Redwood Trust wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,156 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 87,0 Millionen USD – ein Minus von 68,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Redwood Trust 279,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,776 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 370,0 Millionen USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at