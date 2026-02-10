Redwood Trust Aktie
WKN: 905851 / ISIN: US7580754023
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Redwood Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Redwood Trust veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 76,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 74,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 301,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,664 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 271,0 Millionen USD, gegenüber 998,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
