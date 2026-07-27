Ausblick: Redwood Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Redwood Trust lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Redwood Trust die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Redwood Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,233 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,760 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 69,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 297,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Redwood Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,958 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 369,8 Millionen USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at