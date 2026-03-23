Reed's Aktie
WKN DE: A41PZ9 / ISIN: US7583384042
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Reeds mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Reeds wird am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Reeds für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,360 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,680 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 8,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 17,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Reeds einen Umsatz von 9,7 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,880 USD im Vergleich zu -9,840 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 34,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 38,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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23.03.26
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