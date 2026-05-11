Ausblick: Reeds präsentiert Quartalsergebnisse

Reeds wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,290 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 25,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Reeds für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,5 Millionen USD aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,690 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,910 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 37,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 34,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at