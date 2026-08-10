Reed's Aktie
WKN DE: A41PZ9 / ISIN: US7583384042
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Reeds zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Reeds äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,414 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Reeds noch ein Verlust pro Aktie von -0,780 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 7,6 Millionen USD – ein Minus von 19,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reeds 9,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,520 USD, gegenüber -1,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 32,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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