Ausblick: Regal-Beloit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regal-Beloit lässt sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Regal-Beloit die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,46 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Regal-Beloit 2,76 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,77 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 30,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,63 USD, gegenüber 10,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 6,64 Milliarden USD im Vergleich zu 5,22 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at