Ausblick: Regal-Beloit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Regal-Beloit äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal.

Regal-Beloit soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,24 Milliarden USD, gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at