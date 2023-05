Ausblick: Regal-Beloit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Regal-Beloit wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Regal-Beloit mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,82 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 USD im Vergleich zu 10,75 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 5,20 Milliarden USD, gegenüber 5,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at