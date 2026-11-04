Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Regency Centers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Regency Centers öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,608 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 420,3 Millionen USD – ein Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regency Centers 387,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,56 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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