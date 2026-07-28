Ausblick: Regency Centers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Regency Centers stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,594 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,560 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 411,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,82 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at