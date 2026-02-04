Ausblick: Regency Centers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Regency Centers wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,582 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Regency Centers 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,32 Prozent auf 402,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Regency Centers noch 371,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,11 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at