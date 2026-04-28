Ausblick: Regeneron Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Regeneron Pharmaceuticals wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 24 Analysten von einem Gewinn von 8,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,27 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 15,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,03 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 45,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 41,48 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,80 Milliarden USD, gegenüber 14,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at