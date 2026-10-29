Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Regeneron Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Regeneron Pharmaceuticals präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,62 USD erwirtschaftet worden.
21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,56 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 59,97 USD, gegenüber 41,48 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 17,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,34 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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