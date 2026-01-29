Ausblick: Regeneron Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Regeneron Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,06 USD je Aktie erzielt worden.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 3,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 43,41 USD, gegenüber 38,34 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 14,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at