Ausblick: Regeneron Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Regeneron Pharmaceuticals präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 10,16 USD. Das entspräche einer Verringerung von 20,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,81 USD erwirtschaftet wurden.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,68 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,82 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 45,72 USD, gegenüber 41,48 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 15,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,34 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at