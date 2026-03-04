Ausblick: REGENXBIO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

REGENXBIO gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Verlust von -0,956 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 107,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 44,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,305 USD, gegenüber -4,590 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 184,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 83,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at