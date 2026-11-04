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WKN DE: A140E0 / ISIN: US75901B1070

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: REGENXBIO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

REGENXBIO wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Verlust von -1,287 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll REGENXBIO in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,453 USD je Aktie, gegenüber -3,760 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 151,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 170,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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