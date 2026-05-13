Ausblick: REGENXBIO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

REGENXBIO äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,337 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 70,97 Prozent auf 25,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,476 USD aus. Im Vorjahr waren -3,760 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 252,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 170,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at