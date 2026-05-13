REGENXBIO Aktie

REGENXBIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140E0 / ISIN: US75901B1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 07:01:06

Ausblick: REGENXBIO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

REGENXBIO äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,337 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 70,97 Prozent auf 25,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,476 USD aus. Im Vorjahr waren -3,760 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 252,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 170,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu REGENXBIO Inc

mehr Nachrichten