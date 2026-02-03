Regional Management Aktie
WKN DE: A1JXWY / ISIN: US75902K1060
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Regional Management legt Quartalsergebnis vor
Regional Management präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Regional Management 0,980 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 164,1 Millionen USD – ein Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regional Management 154,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD, gegenüber 4,14 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 627,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 588,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Regional Management Corp
