Ausblick: Regional Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Regional Management wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Regional Management im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,808 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent auf 165,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,60 USD im Vergleich zu 4,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 681,9 Millionen USD, gegenüber 645,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at