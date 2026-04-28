Ausblick: Regional Management vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Regional Management wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,975 USD je Aktie gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,61 Prozent auf 161,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,51 USD aus. Im Vorjahr waren 4,45 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 684,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 645,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at