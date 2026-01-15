Ausblick: Regions Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Regions Financial wird am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,611 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.

Regions Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,36 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,26 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

