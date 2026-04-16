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WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Regions Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Regions Financial wird am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,597 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,91 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,59 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 7,87 Milliarden USD, gegenüber 9,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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