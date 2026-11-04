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WKN DE: A3E2G0 / ISIN: US7589322061

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Regis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Regis äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,680 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Regis nach der Prognose von 1 Analyst 56,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,41 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 221,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 224,5 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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