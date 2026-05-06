Ausblick: Reinsurance Group America präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reinsurance Group America wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,01 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,27 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,23 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,16 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 26,48 Milliarden USD, gegenüber 23,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at