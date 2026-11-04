Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Reinsurance Group America präsentiert Quartalsergebnisse
Reinsurance Group America wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,97 USD aus. Im letzten Jahr hatte Reinsurance Group America einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,83 Prozent auf 6,69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 17,69 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,70 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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