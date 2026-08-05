Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Reinsurance Group America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Reinsurance Group America lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Reinsurance Group America ein EPS von 2,70 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent auf 6,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 26,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,69 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,86 Milliarden USD, gegenüber 23,70 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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