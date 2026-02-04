Ausblick: Reinsurance Group America verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Reinsurance Group America stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,78 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,31 Milliarden USD gegenüber 5,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,12 USD aus, während im Fiskalvorjahr 10,73 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 23,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 22,16 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at