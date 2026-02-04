Ausblick: Rejlerkoncernen (B) legt Quartalsergebnis vor

Rejlerkoncernen (B) präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rejlerkoncernen (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,73 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,39 Prozent auf 1,28 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Rejlerkoncernen (B) noch 1,22 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,06 SEK, gegenüber 10,03 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,71 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,43 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at