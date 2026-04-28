Rejlerkoncernen AB Aktie
WKN: A0BMNG / ISIN: SE0000123671
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Rejlerkoncernen (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Rejlerkoncernen (B) lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,69 SEK je Aktie gegenüber 2,96 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Rejlerkoncernen (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,26 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,26 SEK, während im vorherigen Jahr noch 8,74 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,17 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,74 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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