Rejlerkoncernen AB Aktie
WKN: A0BMNG / ISIN: SE0000123671
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Rejlerkoncernen (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rejlerkoncernen (B) wird am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,08 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Rejlerkoncernen (B) einen Gewinn von 1,75 SEK je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,29 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,01 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,74 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 5,09 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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