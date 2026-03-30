Rekor Systems Aktie
WKN DE: A2PJLA / ISIN: US7594191048
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Rekor Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rekor Systems wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,220 USD, gegenüber -0,710 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 50,3 Millionen USD im Vergleich zu 46,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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