Rekor Systems Aktie
WKN DE: A2PJLA / ISIN: US7594191048
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rekor Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rekor Systems wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,040 USD. Dies würde einen Gewinn von 60,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Rekor Systems -0,100 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 12,3 Millionen USD – ein Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rekor Systems 9,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 55,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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