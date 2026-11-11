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WKN DE: A2PJLA / ISIN: US7594191048

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Rekor Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rekor Systems lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 14,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rekor Systems einen Umsatz von 14,2 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,110 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48,5 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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