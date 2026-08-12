Relaxo Footwears Aktie

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WKN DE: A140C6 / ISIN: INE131B01039

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Relaxo Footwears legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Relaxo Footwears wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,20 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Relaxo Footwears ein EPS von 1,96 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,21 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Relaxo Footwears einen Umsatz von 6,54 Milliarden INR eingefahren.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,93 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,20 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 29,87 Milliarden INR, gegenüber 27,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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