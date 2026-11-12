Ausblick: Relaxo Footwears präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Relaxo Footwears wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,46 INR je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,29 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Relaxo Footwears für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,75 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,99 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,20 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,64 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 26,99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net