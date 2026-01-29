Ausblick: Relaxo Footwears veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Relaxo Footwears wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,45 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Relaxo Footwears noch 1,32 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,48 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,67 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,93 INR, gegenüber 6,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 26,57 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,87 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at