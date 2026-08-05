Relay Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Relay Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Relay Therapeutics wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,391 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 41,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Relay Therapeutics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,0 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,550 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,610 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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