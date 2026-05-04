Relay Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Relay Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Relay Therapeutics wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Verlust von -0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 27,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,525 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,610 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,7 Millionen USD, gegenüber 15,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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