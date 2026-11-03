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WKN DE: A2P9AA / ISIN: US75943R1023

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Relay Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Relay Therapeutics öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,396 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,91 Prozent erhöht. Damals waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,602 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 11,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 15,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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