Ausblick: Reliance Industries legt Quartalsergebnis vor

Reliance Industries wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,660 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,660 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,18 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,44 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 34 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 110,43 Milliarden USD, gegenüber 113,89 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at