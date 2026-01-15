Ausblick: Reliance Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reliance Industries öffnet am 16.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,671 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,46 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,42 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 30 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,76 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 114,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 113,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at