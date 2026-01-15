Ausblick: Reliance Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reliance Industries veröffentlicht am 16.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 15,11 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,29 Prozent erhöht. Damals waren 13,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.564,21 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.399,86 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 61,30 INR, gegenüber 51,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 10.119,15 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9.628,20 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at